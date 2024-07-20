Матео Кассьерра оценил игру Максима Глушенкова за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил игру своего одноклубника Максима Глушенкова за санкт-петербургский клуб. Глушенков забил четыре мяча за два матча в футболке «Зенита».

«Я уже говорил, что Максим — очень качественный и яркий футболист, который добавил качества игры команде. Он сильно поможет в будущем, разнообразил игру в атаке. Да, в двух матчах он забил четыре гола. Главное, чтобы он продолжил поддерживать тот же уровень. Впереди много важных матчей», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.