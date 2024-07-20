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Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца прокомментировал поражение от «Зенита»

Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца прокомментировал поражение от «Зенита»
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Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался по поводу матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», в котором самарцы потерпели поражение с крупным счётом 0:4.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«У нас были шансы против «Зенита» и определённые моменты, но, к сожалению, мы не смогли забить. «Зенит» был более эффективен.

В прошлом сезоне Горшков был очень важным игроком для нас. Но сейчас мы не очень обеспокоены, потому что он уехал», — передаёт слова Костанцы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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