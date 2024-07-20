Полузащитник «Крыльев Советов» Костанца прокомментировал поражение от «Зенита»

Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался по поводу матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», в котором самарцы потерпели поражение с крупным счётом 0:4.

«У нас были шансы против «Зенита» и определённые моменты, но, к сожалению, мы не смогли забить. «Зенит» был более эффективен.

В прошлом сезоне Горшков был очень важным игроком для нас. Но сейчас мы не очень обеспокоены, потому что он уехал», — передаёт слова Костанцы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1. Клубы также дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обеих встречах сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0.