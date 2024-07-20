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«Ростов» — ЦСКА: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв (Москва). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Зрители не увидели забитых мячей в первом тайме, который завершился со счётом 0:0.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором круге красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.