Тренер «Зенита» Семак: всегда хорошо начинать сезон с победы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу победы санкт-петербургской команды в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (4:0).

«Что касается атакующих действий, то у нас сегодня получалось многое. Касаемо игры в обороне, забили один и второй достаточно ранние мячи, которые всё-таки нас немножко расслабили. Чуть-чуть не успевали по темпу, и был определённый промежуток времени, где мы потеряли контроль игры. «Крылья» создавали моменты и могли нам забить. Но, к счастью, этого не случилось. Мы забили ещё — и во втором тайме уже контролировали ход и темп игры.

По второй половине вопросов нет. По первой были у нас определённые проблемы, но я рад, что сегодня смогли забить много и победили. Начинаем сезон с победы — это всегда хорошо. По игрокам, конечно, кто-то больше тренировался, кто-то меньше. Какое-то время Эракович пропустил, Нино тоже пропустил. Кто-то лучше готов, кто-то хуже. Сейчас через игры будут потихонечку набирать кондиции. Нам нужно то, что хорошее — оставить, а над тем, что не всё получалось сегодня, особенно в обороне, нужно работать, улучшать нашу игру. Будем готовиться к следующим матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Во 2-м туре нового сезона РПЛ «Крылья Советов» 26 июля примут на своём поле «Ростов». Днём позже «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином».