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«Динамо» забило «Факелу» три мяча за 28 минут

Московское «Динамо» забило три мяча «Факелу» за 28 минут в матче 1-го тура РПЛ. На момент написания новости счёт в игре — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором круге также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1. По итогам сезона-2023/2024 «Динамо» заняло третье место, «Факел» расположился на 11-й строчке.