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«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Герман Коваленко. Матч закончился победой «Родины» со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Рейна – 22'    

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна.

После этой победы «Родина» набрала четыре очка и поднялась на четвёртое место. «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке — у команды ни одного очка после двух стартовых туров.

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