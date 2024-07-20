«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)». Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Герман Коваленко. Матч закончился победой «Родины» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 57-й минуте забил нападающий «Родины» Йорди Рейна.

После этой победы «Родина» набрала четыре очка и поднялась на четвёртое место. «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке — у команды ни одного очка после двух стартовых туров.