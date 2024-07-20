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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Рейнджерс» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Мюррейфилд» (Эдинбург, Шотландия). Матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
20 июля 2024, суббота. 18:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Диалло – 39'     0:2 Хьюджилл – 70'    

На 39-й минуте матча отличился нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло. Ему ассистировал полузащитник Мэйсон Маунт. На 70-й минуте «красные дьяволы» забили второй гол усилиями игроков, вышедших на замену: отличился нападающий Джо Хьюджилл с передачи Максимилано Ойеделе.

Следующую товарищескую игру «Манчестер Юнайтед» проведёт с лондонским «Арсеналом». Матч состоится 28 июля в 3:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
28 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в чемпионате Англии сезона-2023/2024, команда набрала 60 очков. «Красные дьяволы» также стали победителями Кубка Англии.

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