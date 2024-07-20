«Арсенал» обыграл «КАМАЗ» в матче 2-го тура Первой лиги

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Сегодня, 20 июля, состоялся матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Арсенал» (Тула). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Николай Волошин. Матч закончился победой «Арсенала» со счётом 1:0.

На 75-й минуте счёт в матче открыл защитник «Арсенала» Кирилл Большаков — 1:0. Этот гол оказался единственным в игре.

В следующем туре тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Ротором» 29 июля. «КАМАЗ» в следующем матче сезона встретится в гостях с «Соколом» 27 июля.

Напомним, в прошлом сезоне Мелбет Первой лиги «Химки» заняли первое место, набрав 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.