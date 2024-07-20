Галактионов: «Локомотив» не провалится. Почему это должно случиться?

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2) заявил, что команда не провалит новый сезон из-за ухода лидеров.

«Команда не провалится. Почему это должно случиться? Игру определяют личности, но не имена. Определяет уровень готовности футболистов на сегодняшний день. Всё определяет команда. Один игрок никогда ничего не сделает. Если это не личность, конечно, не индивидуально очень сильный футболист, который может делать разницу, но если команда не будет работать как единый механизм, то ничего этого не будет. Дисциплина, организация и сплочение команды должны в большей степени превалировать. Также сегодня стояла задача начать успешнее, чем в прошлом году. Думаю, что мы с ней справились», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Этим летом «Локомотив» покинули Артём Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Даниил Худяков, Маринато Гильерме. Указанные выше игроки, за исключением Глушенкова, ушли из клуба в качестве свободных агентов. Также «Локомотив» покинули футболисты, которые были в аренде или приостанавливали контракт с клубом.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).