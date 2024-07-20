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«Соответствует ожиданиям». Семак оценил игру Глушенкова в матче РПЛ «Зенита» с «Крыльями»

«Соответствует ожиданиям». Семак оценил игру Глушенкова в матче РПЛ «Зенита» с «Крыльями»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). Хавбек отметился двумя забитыми мячами в дебютном матче за «Зенит» в чемпионате.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Соответствует ожиданиям — это лучший ассистент прошлого сезона. И, конечно, он хорошо вписывается в структуру нашей игры. Это тот игрок, которого нам, в принципе, не хватало на той позиции, чтобы добавить креатива. Что касается предыдущего сезона, мы хорошо контролировали мяч, хорошо оборонялись, но касаемо нестандартных действий и остроты не всё у нас получалось по разным причинам. Максим эту нишу нам дополнил. Но, конечно, самое важное — результат команды.

Я рад за Максима. Но главное – это победа команды. Сегодня один игрок, завтра второй, послезавтра третий. Будут у всех спады, хорошие и плохие матчи. Главное, чтобы мы вместе двигались к тем целям и задачам, которые стоят перед нами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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