«Соответствует ожиданиям». Семак оценил игру Глушенкова в матче РПЛ «Зенита» с «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0). Хавбек отметился двумя забитыми мячами в дебютном матче за «Зенит» в чемпионате.

«Соответствует ожиданиям — это лучший ассистент прошлого сезона. И, конечно, он хорошо вписывается в структуру нашей игры. Это тот игрок, которого нам, в принципе, не хватало на той позиции, чтобы добавить креатива. Что касается предыдущего сезона, мы хорошо контролировали мяч, хорошо оборонялись, но касаемо нестандартных действий и остроты не всё у нас получалось по разным причинам. Максим эту нишу нам дополнил. Но, конечно, самое важное — результат команды.

Я рад за Максима. Но главное – это победа команды. Сегодня один игрок, завтра второй, послезавтра третий. Будут у всех спады, хорошие и плохие матчи. Главное, чтобы мы вместе двигались к тем целям и задачам, которые стоят перед нами», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».