Глушенков объяснил свою результативность в первых матчах за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о своей игре в первых официальных матчах за сине-бело-голубых. Хавбек забил по два гола в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и в игре 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

«Просто так игра складывается (смеётся). Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моё дело — помогать команде, а как это будет — неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать. Моя главная цель — помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.