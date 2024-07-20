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Глушенков объяснил свою результативность в первых матчах за «Зенит»

Глушенков объяснил свою результативность в первых матчах за «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о своей игре в первых официальных матчах за сине-бело-голубых. Хавбек забил по два гола в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и в игре 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Просто так игра складывается (смеётся). Я стараюсь и забивать, и отдавать. Моё дело — помогать команде, а как это будет — неважно. Я не ставлю себе какие-то такие цели: забивать или отдавать. Моя главная цель — помогать команде. Думаю, на данный момент этим я и занимаюсь», — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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