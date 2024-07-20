«Динамо» — «Факел»: гости сократили отставание в счёте на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч начался в 20:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин.

На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.