БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Динамо» — «Факел» посетили 11 113 болельщиков

Матч «Динамо» — «Факел» посетили 11 113 болельщиков
Комментарии

Во время матча 1-го тура между московским «Динамо» и воронежским «Факелом», который проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, было объявлено о том, что игру посетили 11 113 болельщиков. На момент написания новости счёт в матче — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 39' / Брызгалов – 90+7'

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин.

На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

Материалы по теме
Победили все топы, кроме ЦСКА. Как прошёл день в РПЛ
Победили все топы, кроме ЦСКА. Как прошёл день в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android