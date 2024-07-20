Матч «Динамо» — «Факел» посетили 11 113 болельщиков
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Во время матча 1-го тура между московским «Динамо» и воронежским «Факелом», который проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, было объявлено о том, что игру посетили 11 113 болельщиков. На момент написания новости счёт в матче — 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3' 2:0 Нгамалё – 21' 3:0 Гладышев – 28' 3:1 Марков – 74'
Удаления: Фомин – 39' / Брызгалов – 90+7'
На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин.
На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.
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