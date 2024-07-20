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Динамо — Факел, результат матча 20 июля 2024, счёт 3:1, РПЛ 2024/2025

«Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 39' / Брызгалов – 90+7'

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин.

На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

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