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Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Факелом»

Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Факелом»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Игра сегодня разделилась на два фрагмента — до и после удаления. До удаления мы забили три гола, могли забить больше. Играли в симпатичный, результативный футбол. Дальше, к сожалению, случилось удаление нашего футболиста. После этого нужно было играть по-другому, показывать больше в борьбе, желании, единоборствах. У нас это получилось. Парни молодцы, боролись до конца и победили ставшего для нас неудобного соперника», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Динамо» отличились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев. За «Факел» забил Евгений Марков.

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