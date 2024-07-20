Глава совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал победу над «Факелом»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о победе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).
«Игра сегодня разделилась на два фрагмента — до и после удаления. До удаления мы забили три гола, могли забить больше. Играли в симпатичный, результативный футбол. Дальше, к сожалению, случилось удаление нашего футболиста. После этого нужно было играть по-другому, показывать больше в борьбе, желании, единоборствах. У нас это получилось. Парни молодцы, боролись до конца и победили ставшего для нас неудобного соперника», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В составе «Динамо» отличились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев. За «Факел» забил Евгений Марков.
- 20 июля 2024
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