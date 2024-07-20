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Даниил Фомин прокомментировал своё удаление в матче с «Факелом»

Даниил Фомин прокомментировал своё удаление в матче с «Факелом»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об эпизоде со своим удалением в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1). Хавбек получил прямую красную карточку за «фол последней надежды» на 39-й минуте игры.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Надеялся не так начать чемпионат, но получилось, как получилось. Главное — победа. Идём дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.

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