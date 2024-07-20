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Даниил Фомин прокомментировал своё удаление в матче с «Факелом»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об эпизоде со своим удалением в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1). Хавбек получил прямую красную карточку за «фол последней надежды» на 39-й минуте игры.

«Надеялся не так начать чемпионат, но получилось, как получилось. Главное — победа. Идём дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.