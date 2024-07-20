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Тренер ЦСКА Николич назвал справедливой ничью в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

Тренер ЦСКА Николич назвал справедливой ничью в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом»
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич назвал справедливым ничейный исход в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Справедливый исход. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилось тяжёлой. Сейчас жара, тяжело играть. Было видно, что все отдавали силы. Нам нужно время, чтобы сыграться, в команде много новых игроков, которых не было ещё в прошлом сезоне, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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