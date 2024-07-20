Тренер ЦСКА Николич назвал справедливой ничью в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич назвал справедливым ничейный исход в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (0:0).

«Справедливый исход. Конечно, мы ожидали большего, но игра получилось тяжёлой. Сейчас жара, тяжело играть. Было видно, что все отдавали силы. Нам нужно время, чтобы сыграться, в команде много новых игроков, которых не было ещё в прошлом сезоне, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.