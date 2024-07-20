Санчо сыграл в товарищеском матче «Ман Юнайтед», игрок не выступал за команду около года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо принял участие в товарищеском матче с «Рейнджерс», который завершился победой «красных дьяволов» со счётом 2:0. Футболист не выходил в футболке «Манчестер Юнайтед» около года.

Игрок провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В начале минувшего сезона тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист публично заявил, что слова нидерландского специалиста не соответствуют действительности. В итоге тен Хаг отстранил нападающего от основного состава команды. Зимой 2024 года Санчо на правах аренды перешёл в дортмундскую «Боруссию».

Недавно тен Хаг рассказал, что конфликт с игроком был исчерпан.