«Приемлемо, деваться некуда». Тренер «Ростова» Карпин — о ничьей в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил результат матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но, думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.