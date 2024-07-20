Константин Тюкавин: неприятно играть в минус одного, но уверенно победили «Факел»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

«Старт сезона оценю хорошо, начали сезон с победы. Считаю, что уверенно победили сегодня. В первом тайме вообще не дали шансов ничего создать «Факелу». Во втором тайме старались играть пониже. Всегда неприятно играть в минус одного, но так сложилась судьба. Главное, что победили», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.