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Константин Тюкавин: неприятно играть в минус одного, но уверенно победили «Факел»

Константин Тюкавин: неприятно играть в минус одного, но уверенно победили «Факел»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Старт сезона оценю хорошо, начали сезон с победы. Считаю, что уверенно победили сегодня. В первом тайме вообще не дали шансов ничего создать «Факелу». Во втором тайме старались играть пониже. Всегда неприятно играть в минус одного, но так сложилась судьба. Главное, что победили», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

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