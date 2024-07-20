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Защитник «Динамо» Лепский прокомментировал победу в игре с «Факелом»

Защитник «Динамо» Лепский прокомментировал победу в игре с «Факелом»
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Защитник «Динамо» Иван Лепский высказался о результате матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Эмоции от победы положительные. Очень рад, что выиграли. Важный первый матч, очень тяжёлый — с красной карточкой играли весь второй тайм. Быстрый забитый мяч сильно повлиял на команду. Потом сразу последовало два быстрых гола.

Если бы не красная карточка, могли ещё увеличить счёт. После красной карточки стали меньше играть с мячом. Не было бы её — владение было бы на нашей стороне и моментов намного больше», — сказал Лепский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.

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