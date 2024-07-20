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Игрок «Факела» Квеквескири: в игре с «Динамо» мы обосрались в прямом смысле этого слова

Игрок «Факела» Квеквескири: в игре с «Динамо» мы обосрались в прямом смысле этого слова
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири объяснил поражение в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошёл в игру — плохо играл, мягко говоря, «привёз» третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут — быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привела к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
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