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Тренер «Факела» Черевченко рассказал о жёстком разговоре после поражения от «Динамо»

Тренер «Факела» Черевченко рассказал о жёстком разговоре после поражения от «Динамо»
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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко рассказал, что у него состоялся жёсткий разговор с командой после поражения в матче стартового тура нового сезона РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Сейчас был жёсткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всё умеют. Игра показала — 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.

Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.

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