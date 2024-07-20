Тренер «Факела» Черевченко рассказал о жёстком разговоре после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко рассказал, что у него состоялся жёсткий разговор с командой после поражения в матче стартового тура нового сезона РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Сейчас был жёсткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что всё умеют. Игра показала — 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.

Одного негатива в игре не бывает, есть и положительные моменты. Ребята завтра отдохнут, потом сядем и сделаем выводы. Главное, чтобы ребята поняли выводы», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факел» Евгений Марков.