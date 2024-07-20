«Юнион» выиграл Суперкубок Бельгии, победив «Брюгге»

Завершился матч за Суперкубок Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Юнион». Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Победу в этой встрече одержал «Юнион», который стал обладателем трофея.

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Юниона» Кэмерон Пуэртас, отличившись с пенальти. Спустя семь минут «Юнион» удвоил преимущество: забил защитник Федде Лейсен.

На 79-й минуте матча «Брюгге» смог отыграть один мяч. Забил хавбек Христос Дзолис с передачи полузащитника Шемсдина Тальби.

«Брюгге» является действующим чемпионом Бельгии. Кроме того, команда в прошлом сезоне Лиги конференций смогла дойти до 1/2 финала, где уступила «Фиорентине» (4:3 по сумме двух матчей). «Юнион» выиграл Кубок Бельгии, обыграв «Антверпен» со счётом 1:0.