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«Юнион» выиграл Суперкубок Бельгии, победив «Брюгге»

«Юнион» выиграл Суперкубок Бельгии, победив «Брюгге»
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Завершился матч за Суперкубок Бельгии, в котором встречались «Брюгге» и «Юнион». Матч проходил на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия). Победу в этой встрече одержал «Юнион», который стал обладателем трофея.

Суперкубок Бельгии . Финал
20 июля 2024, суббота. 21:00 МСК
Брюгге
Брюгге
Окончен
1 : 2
Юнион
Брюссель
0:1 Пуэртас – 40'     0:2 Лейсен – 47'     1:2 Дзолис – 79'    

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Юниона» Кэмерон Пуэртас, отличившись с пенальти. Спустя семь минут «Юнион» удвоил преимущество: забил защитник Федде Лейсен.

На 79-й минуте матча «Брюгге» смог отыграть один мяч. Забил хавбек Христос Дзолис с передачи полузащитника Шемсдина Тальби.

«Брюгге» является действующим чемпионом Бельгии. Кроме того, команда в прошлом сезоне Лиги конференций смогла дойти до 1/2 финала, где уступила «Фиорентине» (4:3 по сумме двух матчей). «Юнион» выиграл Кубок Бельгии, обыграв «Антверпен» со счётом 1:0.

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