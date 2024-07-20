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Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ

Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0) ответил на вопрос о цели команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Задача набрать 34 очка — и обезопасить себя от стыков и вылета», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка. ЦСКА расположился на шестой строчке, заработав 48 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.

Расписание матчей нового сезона РПЛ
Турнирная таблица нового сезона РПЛ
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