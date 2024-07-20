Валерий Карпин назвал задачу «Ростова» на новый сезон РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после ничьей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (0:0) ответил на вопрос о цели команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата.

«Задача набрать 34 очка — и обезопасить себя от стыков и вылета», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место, набрав 43 очка. ЦСКА расположился на шестой строчке, заработав 48 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 57 очков.