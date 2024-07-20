Экс-защитник сборной Бразилии сыграл на чемпионате Брянской области по футболу

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос принял участие в матче чемпионата Брянской области в составе команды «Сокол». Об этом сообщил аккаунт клуба из города Сельцо в социальной сети.

Андре Сантос провёл матч с «Авангардом» (3:0) и изначально должен был провести ещё пару встреч на любительском уровне в составе «Сокола». Однако, как отметили в команде, этим планам не суждено было сбыться из-за позднего приезда самого экс-игрока сборной Бразилии.

41-летний Андре Сантос завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последним его клубом был бразильский «Фигейренсе». Ранее футболист успел поиграть также за «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», «Фламенго» и «Ботафого». На счету Андре Сантоса 19 матчей в составе сборной Бразилии, в которых он отметился трёмя голевыми передачами.