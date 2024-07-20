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Созин: Глушенков показал — для результата «Зениту» достаточно и россиян

Созин: Глушенков показал — для результата «Зениту» достаточно и россиян
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от первых двух матчей нового сезона РПЛ: «Локомотив» — «Акрон» (3:2), «Крылья Советов» — «Зенит» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«От первых двух матчей РПЛ на душе радость. Те, кто смотрел Евро, всё сравнивают с ним. И в России есть на что посмотреть! Болельщики правда дождались праздника, увидели новых людей.

Очень сильный матч провёл Глушенков. Если «Зенит» избавится от бразильской зависимости – за них будут больше болеть. И Глушенков сегодня показал – для результата «Зениту» достаточно и россиян», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Нападающий Максим Глушенков оформил дубль за «Зенит», отличившись на шестой и 45+2-й минутах матча.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь матчей РПЛ
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