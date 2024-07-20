Созин: Глушенков показал — для результата «Зениту» достаточно и россиян
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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от первых двух матчей нового сезона РПЛ: «Локомотив» — «Акрон» (3:2), «Крылья Советов» — «Зенит» (0:4).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28' 1:1 Бакаев – 36' 2:1 Батраков – 38' 2:2 Эльдарушев – 40' 3:2 Воробьёв – 79'
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Кассьерра – 18' 0:3 Глушенков – 45+2' 0:4 Педро – 90+3'
«От первых двух матчей РПЛ на душе радость. Те, кто смотрел Евро, всё сравнивают с ним. И в России есть на что посмотреть! Болельщики правда дождались праздника, увидели новых людей.
Очень сильный матч провёл Глушенков. Если «Зенит» избавится от бразильской зависимости – за них будут больше болеть. И Глушенков сегодня показал – для результата «Зениту» достаточно и россиян», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Нападающий Максим Глушенков оформил дубль за «Зенит», отличившись на шестой и 45+2-й минутах матча.
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