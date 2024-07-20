Созин: Глушенков показал — для результата «Зениту» достаточно и россиян

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от первых двух матчей нового сезона РПЛ: «Локомотив» — «Акрон» (3:2), «Крылья Советов» — «Зенит» (0:4).

«От первых двух матчей РПЛ на душе радость. Те, кто смотрел Евро, всё сравнивают с ним. И в России есть на что посмотреть! Болельщики правда дождались праздника, увидели новых людей.

Очень сильный матч провёл Глушенков. Если «Зенит» избавится от бразильской зависимости – за них будут больше болеть. И Глушенков сегодня показал – для результата «Зениту» достаточно и россиян», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Нападающий Максим Глушенков оформил дубль за «Зенит», отличившись на шестой и 45+2-й минутах матча.