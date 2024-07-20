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Собака била по мячу, Фомин жёстко наступил на ногу сопернику. Яркие фото победы «Динамо»

20 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уверенно обыграло «Факел». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Марцела Лички.

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

Стоит отметить, что в первом тайме полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин получил прямую красную карточку за «фол последней надежды» на 39-й минуте игры.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.