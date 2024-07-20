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Созин: «Ростову» и ЦСКА важно было не проиграть. Гости не пропустили в конце — уже хорошо

Созин: «Ростову» и ЦСКА важно было не проиграть. Гости не пропустили в конце — уже хорошо
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Сложно что-то говорить об игре ЦСКА и «Ростова» – матч проходил при 36 градусах жары. Важно было не проиграть – поэтому и ударов было немного, и опасных моментов. Но есть повод порадоваться за ЦСКА – не пропустили в концовке. Это уже хорошо, ведь в прошлом сезоне из-за этого потеряли 23 очка. Так что в будущее команды Николича можно смотреть с оптимизмом», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Чемпионат России проходит с 20 июля 2024 года по 24 мая 2025-го. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул.

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