Видеообзор победы московского «Динамо» над Факелом» в матче 1-го тура РПЛ

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Матч закончился победой «Динамо» со счётом 3:1.

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На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.