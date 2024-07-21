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Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Факелом»

Личка прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Факелом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Думаю, ребята сделали большой объём работы, когда нас было 10 на поле. Качество нашей игры было хорошим. Была интенсивность, которую я бы хотел видеть, ребята не боялись выходить в прессинг соперника. Понятно, что чуть поменялась схема после удаления. Но это футбол, это нормально.

Я поздравил ребят с результатом и очень хорошей игрой. Сегодня была борьба, терпение, технические действия. Стандарт забили, который вчера отрабатывали с тренерами. Большое спасибо всем», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

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