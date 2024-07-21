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«Очень безжалостно нас наказывали». Игорь Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»

«Очень безжалостно нас наказывали». Игорь Осинькин — о матче «Крыльев Советов» с «Зенитом»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, «Зенит» в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника.

Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

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