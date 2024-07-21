РПЛ сезона-2024/2025: результаты матчей 20 июля

Вчера, 20 июля, состоялись четыре матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Результаты матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 20 июля:

«Локомотив» (Москва) – «Акрон» (Тольятти) — 3:2;

«Крылья Советов» (Самара) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:4;

«Динамо» (Москва) – «Факел» (Воронеж) — 3:1;

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «ЦСКА» (Москва) — 0:0.

Отметим, что сегодня, 21 июля, пройдут ещё три игры 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025: «Оренбург» — «Спартак», «Химки» — «Динамо» (Махачкала) и «Ахмат» — «Краснодар».

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.