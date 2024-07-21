Защитник «Локомотива» Погостнов прокомментировал своё возвращение в клуб из аренды

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов прокомментировал своё возвращение в клуб из аренды в дзержинском «Арсенале» (Беларусь). 19 июля «Локомотив» объявил о досрочном возвращении Погостнова из аренды.

— Вы вернулись в «Локомотив» из белорусского «Арсенала». Аренда пошла вам на пользу?

— Я сыграл там практически все матчи, поэтому считаю, что да, пошла на пользу. Всё-таки у меня была игровая практика, а это очень важно.

— Как узнали, что вас возвращают из аренды?

— Я приехал на второй сбор, и там мне уже сказали, — приводит слова Погостнова «Евро-Футбол.Ру».

Во время аренды в «Арсенале» Погостнов принял участие в 13 матчах и отметился голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. У «Локомотива» голами отметились Дмитрий Воробьёв (два), Сергей Пиняев, а у «Акрона» Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.