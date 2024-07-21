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Марцел Личка: Лунёв придаёт команде уверенности

Марцел Личка: Лунёв придаёт команде уверенности
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1) прокомментировал игру голкипера своей команды Андрея Лунёва.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Андрей – очень спокойный человек и умеет играть под давлением. Он отлично играет ногами, не паникует при прессинге. Он придаёт команде спокойствия и уверенности. Когда начнётся Кубок, в нём будет играть Игорь Лещук, и будет хорошая конкуренция», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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