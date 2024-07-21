Марцел Личка: Лунёв придаёт команде уверенности

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 1-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1) прокомментировал игру голкипера своей команды Андрея Лунёва.

«Андрей – очень спокойный человек и умеет играть под давлением. Он отлично играет ногами, не паникует при прессинге. Он придаёт команде спокойствия и уверенности. Когда начнётся Кубок, в нём будет играть Игорь Лещук, и будет хорошая конкуренция», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.