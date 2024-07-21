«Акрон» договорился о трансфере форварда сборной Кабо-Верде Беншимола — источник

Нападающий «Эшторила» Беншимол перейдёт в тольяттинский «Акрон». Об этом информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, тольяттинцы заплатят за Беншимола € 800 тыс. плюс € 200 тыс. бонусами. Футболист подпишет с «Акроном» контракт, рассчитанный на четыре года. В ближайшее время он прибудет в Москву для прохождения медосмотра.

22-летний Беншимол выступает за «Эшторил» с 2020 года. Минувший сезон он провёл в аренде во второй команде «Бенфики», забив пять мячей и оформив две голевые передачи в 15 матчах второй лиги страны. На счету Беншимола также 15 игр в составе сборной Кабо-Верде, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Его контракт с «Эшторилом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 700 тыс.