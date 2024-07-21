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Созин: главное впечатление от «Акрона» — Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля

Созин: главное впечатление от «Акрона» — Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о перспективах «Акрона» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024 после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче 1-го тура турнира.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Когда «Акрон» вышел в РПЛ, подумалось: ну какая у вас цель? Да, есть крупный спонсор, но стадиона нет, традиций нет, болельщиков – тоже не особо. Но по первому матчу в РПЛ можно сказать, что это очень симпатичная команда. Главное впечатление от «Акрона» – Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля. Классно вышел, пару раз отлично пробивал по воротам, ничего не боялся. «Зенит», наверное, уже к нему присматривается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 17-летний Арсений Дмитриев появился на поле на 64-й минуте, заменив Солтмурада Бакаева. Таким образом, нападающий дебютировал за «Акрон».

В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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