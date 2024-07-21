Созин: главное впечатление от «Акрона» — Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о перспективах «Акрона» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024 после поражения от «Локомотива» (2:3) в матче 1-го тура турнира.

«Когда «Акрон» вышел в РПЛ, подумалось: ну какая у вас цель? Да, есть крупный спонсор, но стадиона нет, традиций нет, болельщиков – тоже не особо. Но по первому матчу в РПЛ можно сказать, что это очень симпатичная команда. Главное впечатление от «Акрона» – Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля. Классно вышел, пару раз отлично пробивал по воротам, ничего не боялся. «Зенит», наверное, уже к нему присматривается», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 17-летний Арсений Дмитриев появился на поле на 64-й минуте, заменив Солтмурада Бакаева. Таким образом, нападающий дебютировал за «Акрон».

В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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