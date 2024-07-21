Глушенков: прозвище Безумный Макс? Как меня только ни называли

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о новом прозвище после дубля в первом матче за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге в ворота «Крыльев Советов» (4:0).

— Такой сумасшедший старт с вашей стороны рождает соответствующие прозвища. Как вам прозвище Безумный Макс?

— Пусть будет. Как меня только ни называли, поэтому без разницы (улыбается), — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. В этот же месяц футболист также отметился двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара» в матче за Суперкубок России (4:2).