«Марсель» ведёт переговоры с «Арсеналом» о трансфере Нкетиа — Фабрицио Романо

«Марсель» сделал «Арсеналу» предложение о трансфере нападающего Эдди Нкетиа, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

По сведениям источника, стороны ведут переговоры. Нкетиа является главной целью «провансальцев» на летнее трансферное окно после того, как они подписали Мэйсона Гринвида из «Манчестер Юнайтед».

Нкетиа находится в системе «Арсенала» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В минувшем сезоне форвард провёл за лондонскую команду 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «канонирами» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не заинтересован в продаже своего нападающего.