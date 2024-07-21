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Рафаэль Маркес покинет «Барселону» и перейдёт в сборную Мексики — Фабрицир

Рафаэль Маркес покинет «Барселону» и перейдёт в сборную Мексики — Фабрицир
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Тренер резервной команды «Барселоны» Рафаэль Маркес покинет сине-гранатовых и перейдёт на работу в тренерском штабе сборной Мексики по футболу. Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

По данным источника, Маркес будет ассистентом нового главного тренера мексиканской национальной команды Хавьера Агирре.

Ранее стало известно, что 45-летний Рафаэль Маркес продлил контракт и будет продолжать работать в «Барселона Атлетик» как минимум до 30 июня 2025 года.

Маркес возглавляет команду с 2022 года. За этот период «Барселона Атлетик» провела 82 игр, одержав 40 побед, сыграв 21 раз вничью и столько же раз потерпев поражения. По итогам минувшего сезона клуб заняла третье место в третьем испанском дивизионе.

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