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В ПАОКе рассказали о переговорах по поводу перехода Фёдора Чалова из ЦСКА

В ПАОКе рассказали о переговорах по поводу перехода Фёдора Чалова из ЦСКА
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Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис прокомментировал информацию о возможном переходе российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

«Переговоры по трансферу Чалова находятся на продвинутой стадии», — приводит слова Томареиса Sport24.

Напомним, Фёдор Чалов — воспитанник армейского клуба, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 16 голов и 5 результативных передач.

В первом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 0:0. Чалов вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 80-й минуте матча.

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