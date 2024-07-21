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Александер-Арнольд впервые высказался об отставке Саутгейта с поста тренера сборной Англии

Александер-Арнольд впервые высказался об отставке Саутгейта с поста тренера сборной Англии
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался об отставке Гарета Саутгейта с поста тренера национальной команды.

«Я могу быть только благодарен за каждую предоставленную мне возможность и воспоминания, которыми мы поделились. Я действительно считаю, что Гарета недооценивают. Я думаю, что работа тренера сборной Англии — одна из самых сложных.

Вас всегда будут судить, всегда будут спекуляции, у людей всегда будет своё мнение. Но то, как Саутгейт руководил командой и создавал среду для игроков, видят все. У нас было единство. Мы все объединились как команда на турнире, но каждый тренер, так или иначе, подвергается критике. То, как Саутгейт с этим справлялся, было невероятным, и он снова вывел нас в финал», – приводит слова Александера-Арнольда Mirror.

Напомним, Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).

Саутгейт возглавлял сборную Англии с 2016 года. За этот период под его руководством «три льва» провели 102 матча во всех турнирах, в которых 64 раза победили, 20 раз сыграли вничью и 18 раз потерпели поражение.

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