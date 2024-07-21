БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Бенфике» выступили с заявлением о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Жоау Невеша

В «Бенфике» выступили с заявлением о переговорах с «ПСЖ» по трансферу Жоау Невеша
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал переговоры между португальским клубом и французским «Пари Сен-Жермен» по трансферу полузащитника Жоау Невеша, сумма отступных которого составляет € 120 млн.

«Да, у нас есть предложение по Жоау. Мы уже обсуждаем сумму трансфера. Я никогда не говорил, что Жоау уйдёт только за € 120 млн», — приводит слова Кошты Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
Звёздный игрок «Бенфики» Невеш отказал «Сити» и «Юнайтед» ради перехода в «ПСЖ» — TEAMtalk

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android