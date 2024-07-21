«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с одним из лидеров «Бенфики» – Фабрицио Романо

Французский «Пари Сен-Жермен» направил португальской «Бенфике» официальное предложение по трансферу полузащитника Жоау Невеша, сумма отступных которого составляет € 120 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма предложения пока не разглашается, но она ниже отступных игрока. Отмечается, что личные условия контракта игрока с новым клубом уже согласованы.

Ранее сообщалось, что главный тренер парижан Луис Энрике настаивает на трансфере юного португальца, а президент «Бенфики» подтвердил, что клубы уже обсуждают сумму трансфера.

Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне-2023/2024 он забил три гола и отдал один ассист в 55 матчах за клуб. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 55 млн. Действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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