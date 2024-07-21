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Иван Ракитич перешёл в «Хайдук»

Иван Ракитич перешёл в «Хайдук»
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«Хайдук» объявил о переходе бывшего полузащитника «Барселона» и национальной команды Хорватии Ивана Ракитича.

«Хайдук» особенно рад подтвердить, что Иван Ракитич в следующем сезоне будет носить белую майку! Один из величайших игроков в истории хорватского футбола незадолго до полуночи подписал контракт с «Хайдуком» до конца следующего сезона с возможностью дополнительного продления ещё на один сезон. Иван прибудет в Сплит в воскресенье и будет торжественно представлен на пресс-конференции», — говорится на официальном сайте клуба.

Последним клубом Ракитича был саудовский «Аль-Шабаб». В минувшем сезоне хорват принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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