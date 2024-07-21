Защитник «Уфы» Кутин: думаю, что за счёт эчпочмаков мы и выиграли Вторую лигу

29-летний правый защитник «Уфы» Денис Кутин высказался о перспективе своей команды в Первой лиге.

— Уфа — очень хороший город, а мне есть с чем сравнить. Только тёплые слова Уфе.

— А как вам башкирская кухня?

— Думаю, что за счёт эчпочмаков мы и выиграли Вторую лигу (смеётся), — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игрок является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва и «Чертаново». По окончании школы в 2010 году подписал контракт с московским «Спартаком», где выступал сначала за молодёжную команду, а затем за фарм-клуб «Спартак-2». Является чемпионом России – 2016/2017 в составе красно-белых. Обладатель Кубка России – 2017/2018 с «Тосно». Выступал также за «Армавир», «Шинник», «Чертаново», «Олимп-Долгопрудный» и «Волгу» (Ульяновск).

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