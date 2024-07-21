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«Наглецы из Воронежа». «Динамо» — о поведении игрока «Факела» после удаления

«Наглецы из Воронежа». «Динамо» — о поведении игрока «Факела» после удаления
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Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на эмоции защитника «Факела» Сергея Брызгалова после удаления в матче первого тура чемпионата России (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

После удаления Брызгалов в подтрибунном помещении ударил рукой по стене с подсветкой, после чего несколько ламп упали на пол.

«Наглецы из Воронежа, а чинить потом кто будет?», — отреагировали в «Динамо» на этот эпизод в телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом», а «Факел» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи пройдут 27 июля.

Действующим победителем чемпионата России является «Зенит». «Динамо» по итогам прошлого сезона финишировало на третьем месте.

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