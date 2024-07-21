«Наглецы из Воронежа». «Динамо» — о поведении игрока «Факела» после удаления
Поделиться
Футбольный клуб «Динамо» отреагировал на эмоции защитника «Факела» Сергея Брызгалова после удаления в матче первого тура чемпионата России (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3' 2:0 Нгамалё – 21' 3:0 Гладышев – 28' 3:1 Марков – 74'
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'
После удаления Брызгалов в подтрибунном помещении ударил рукой по стене с подсветкой, после чего несколько ламп упали на пол.
«Наглецы из Воронежа, а чинить потом кто будет?», — отреагировали в «Динамо» на этот эпизод в телеграм-канале.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» встретится в дерби с «Локомотивом», а «Факел» проведёт матч с «Акроном». Обе встречи пройдут 27 июля.
Действующим победителем чемпионата России является «Зенит». «Динамо» по итогам прошлого сезона финишировало на третьем месте.
Девушка укусила болельщика в борьбе за футболку игрока
Комментарии
- 21 июля 2024
-
04:20
-
04:11
-
04:05
-
04:01
-
03:47
-
03:40
-
03:17Иван Ракитич перешёл в «Хайдук» Официально
-
03:16
-
03:06
-
02:45
-
02:09
-
01:53
-
01:41
-
01:26
-
01:23
-
00:55
-
00:52
-
00:32
-
00:30
-
00:14
-
00:14
-
00:05
- 20 июля 2024
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
22:58
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:49
-
22:42