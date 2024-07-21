«Крылья Советов» достигли худшей домашней серии без побед с одним соперником в истории

«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги со счётом 4:0. Таким образом, самарский клуб достиг серии из 15 игр без домашних побед в играх с «Зенитом» — это худшая серия в истории «Крыльев» против определенного соперника.

Как сообщает Opta Sports, в последний раз санкт-петербургский клуб проиграл «Крыльям» на их стадионе ещё в 2006 году при тренере Властимиле Петржеле.

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков забил на шестой минуте матча. На 18-й минуте встречи преимущество санкт-петербургского клуба удвоил форвард Матео Кассьерра. Ему ассистировал бразилец Артур. На 45+2-й минуте Максим Глушенков забил с передачи Вендела. Окончательный счёт в матче установил вышедший на замену нападающий сине-бело-голубых Педро — 4:0.

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