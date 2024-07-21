Анчелотти высказался о победе Испании на Евро, объяснив причину провала звёздных игроков

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о победе сборную Испании на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

«Испания заслужила победу, у них было больше талантливых и свежих игроков. На этом Евро не было высокой интенсивности. Многие звёздные футболисты приехали на турнир уставшими», – приводит слова Sky Sport Italia.

Напомним, победителем чемпионата Европы – 2024 стала сборная Испании. В решающем матче турнира команда обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. Это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы, что является рекордом турнира. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах.

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