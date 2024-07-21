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Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России

Игорь Акинфеев обновил статистический рекорд чемпионата России
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по количеству сезонов Российской Премьер-Лиги, в которых он выходил на поле в основном составе. Акинфеев провёл матч с первых минут в 22-м сезоне подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Акинфеев вышел на поле в матче первого тура чемпионата России с «Ростовом» (0:0).

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Пари НН». Матч состоится 27 июля. По итогам прошлого сезона ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. Вратарь выиграл в составе армейцев множество трофеев, включая Кубок УЕФА 2005 года. В прошлом сезоне Акинфеев провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 34 гола и в девяти играх отстоял «на ноль».

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